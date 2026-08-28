PPG Industries Aktie 963722 / US6935061076
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28.08.2026 16:02:20
S&P 500-Papier PPG Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PPG Industries-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in PPG Industries-Aktien gewesen.
Vor 10 Jahren wurden PPG Industries-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der PPG Industries-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 105.75 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 94.563 PPG Industries-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 10’730.02 USD, da sich der Wert einer PPG Industries-Aktie am 27.08.2026 auf 113.47 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 7.30 Prozent.
PPG Industries war somit zuletzt am Markt 25.43 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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