PNC Financial Services Group Aktie 963345 / US6934751057
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17.08.2026 16:02:17
S&P 500-Papier PNC Financial Services Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PNC Financial Services Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren PNC Financial Services Group-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit PNC Financial Services Group-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 187.75 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die PNC Financial Services Group-Aktie investiert, befänden sich nun 0.533 PNC Financial Services Group-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der PNC Financial Services Group-Aktie auf 256.97 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 136.87 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 36.87 Prozent.
PNC Financial Services Group wurde am Markt mit 102.58 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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