PNC Financial Services Group Aktie 963345 / US6934751057
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19.10.2026 16:02:17
S&P 500-Papier PNC Financial Services Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PNC Financial Services Group von vor 10 Jahren abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die PNC Financial Services Group-Aktie gebracht.
Das PNC Financial Services Group-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 91.60 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die PNC Financial Services Group-Aktie investiert, befänden sich nun 1.092 PNC Financial Services Group-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen PNC Financial Services Group-Anteile wären am 16.10.2026 237.33 USD wert, da der Schlussstand 217.39 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 137.33 Prozent angewachsen.
Insgesamt war PNC Financial Services Group zuletzt 86.72 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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