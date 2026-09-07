PNC Financial Services Group Aktie 963345 / US6934751057
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07.09.2026 16:02:19
S&P 500-Papier PNC Financial Services Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PNC Financial Services Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen PNC Financial Services Group-Investment gewesen.
Am 07.09.2023 wurde das PNC Financial Services Group-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die PNC Financial Services Group-Aktie an diesem Tag bei 115.77 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0.864 PNC Financial Services Group-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 212.14 USD, da sich der Wert eines PNC Financial Services Group-Anteils am 04.09.2026 auf 245.60 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 112.14 Prozent vermehrt.
PNC Financial Services Group wurde am Markt mit 98.07 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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