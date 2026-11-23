Heute vor 10 Jahren wurden Pinnacle West Capital-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 73.96 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Pinnacle West Capital-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 13.521 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’369.39 USD, da sich der Wert einer Pinnacle West Capital-Aktie am 20.11.2026 auf 101.28 USD belief. Mit einer Performance von +36.94 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Pinnacle West Capital-Wert an der Börse wurde auf 12.19 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch