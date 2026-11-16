S&P 500-Papier Pinnacle West Capital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Pinnacle West Capital-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Pinnacle West Capital-Aktie statt. Der Schlusskurs der Pinnacle West Capital-Aktie betrug an diesem Tag 66.12 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Pinnacle West Capital-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1.512 Pinnacle West Capital-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 13.11.2026 auf 107.00 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 161.83 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 61.83 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Pinnacle West Capital bezifferte sich zuletzt auf 12.95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch