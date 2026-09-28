S&P 500-Papier Pinnacle West Capital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Pinnacle West Capital-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Pinnacle West Capital-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Pinnacle West Capital-Anteile bei 77.87 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 128.419 Pinnacle West Capital-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Pinnacle West Capital-Papiers auf 91.74 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11’781.17 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 17.81 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Pinnacle West Capital belief sich zuletzt auf 11.10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch