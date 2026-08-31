S&P 500-Papier Pinnacle West Capital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Pinnacle West Capital-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Pinnacle West Capital-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 75.04 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 13.326 Pinnacle West Capital-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 28.08.2026 auf 97.64 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’301.17 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 30.12 Prozent angewachsen.

Der Pinnacle West Capital-Wert an der Börse wurde auf 11.84 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch