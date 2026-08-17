S&P 500-Papier Pinnacle West Capital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pinnacle West Capital von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Pinnacle West Capital-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Pinnacle West Capital-Papier an diesem Tag 77.33 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 129.316 Pinnacle West Capital-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.08.2026 13’122.98 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 101.48 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 31.23 Prozent.

Pinnacle West Capital markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 12.31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch