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26.10.2026 16:02:34
S&P 500-Papier Pinnacle West Capital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pinnacle West Capital von vor 10 Jahren abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Pinnacle West Capital-Aktie gebracht.
Vor 10 Jahren wurde das Pinnacle West Capital-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Pinnacle West Capital-Anteile an diesem Tag 75.16 USD wert. Bei einem Pinnacle West Capital-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.330 Pinnacle West Capital-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 23.10.2026 auf 105.88 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 140.87 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 140.87 USD, was einer positiven Performance von 40.87 Prozent entspricht.
Zuletzt verbuchte Pinnacle West Capital einen Börsenwert von 12.81 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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