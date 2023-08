S&P 500-Papier Pinnacle West Capital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Pinnacle West Capital-Investment abgeworfen

Die Pinnacle West Capital-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 74.26 USD. Bei einem Pinnacle West Capital-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 134.662 Pinnacle West Capital-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 18.08.2023 10’537.30 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 78.25 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +5.37 Prozent.

Der Börsenwert von Pinnacle West Capital belief sich zuletzt auf 8.77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch