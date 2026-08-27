S&P 500-Papier Phillips 66-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Phillips 66-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Phillips 66-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Phillips 66-Aktie bei 78.62 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 12.719 Phillips 66-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 26.08.2026 3’081.02 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 242.23 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 208.10 Prozent angezogen.

Insgesamt war Phillips 66 zuletzt 94.53 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch