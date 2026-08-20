Phillips 66 Aktie 18376318 / US7185461040
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20.08.2026 16:02:37
S&P 500-Papier Phillips 66-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Phillips 66 von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Phillips 66-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Phillips 66-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 65.95 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Phillips 66-Aktie investierten, hätten nun 1.516 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 367.38 USD, da sich der Wert einer Phillips 66-Aktie am 19.08.2026 auf 242.29 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 267.38 Prozent angezogen.
Am Markt war Phillips 66 jüngst 97.10 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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