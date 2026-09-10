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Phillips 66 Aktie 18376318 / US7185461040

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Profitables Phillips 66-Investment? 10.09.2026 16:02:23

S&P 500-Papier Phillips 66-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Phillips 66 von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren Phillips 66-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Phillips 66
211.88 CHF 0.29%
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Die Phillips 66-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 122.23 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 0.818 Phillips 66-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 213.35 USD, da sich der Wert einer Phillips 66-Aktie am 09.09.2026 auf 260.78 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 113.35 Prozent.

Der Börsenwert von Phillips 66 belief sich zuletzt auf 103.17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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