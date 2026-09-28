S&P 500-Papier Philip Morris-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Philip Morris-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor 5 Jahren wurden Philip Morris-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 98.42 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Philip Morris-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1.016 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 25.09.2026 193.54 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 190.48 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 93.54 Prozent.

Philip Morris markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 296.44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch