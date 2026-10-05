S&P 500-Papier Philip Morris-Aktie: So viel hätte eine Investition in Philip Morris von vor 10 Jahren abgeworfen

Die Philip Morris-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Philip Morris-Aktie bei 95.68 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10.452 Philip Morris-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’959.24 USD, da sich der Wert eines Philip Morris-Papiers am 02.10.2026 auf 187.46 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 95.92 Prozent zugenommen.

Philip Morris war somit zuletzt am Markt 292.46 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch