Philip Morris Aktie 3754629 / US7181721090
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10.08.2026 16:02:20
S&P 500-Papier Philip Morris-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Philip Morris-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Philip Morris eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 10.08.2016 wurden Philip Morris-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Philip Morris-Aktie an diesem Tag 99.17 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Philip Morris-Aktie investiert hätte, hätte er nun 100.837 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 19’115.66 USD, da sich der Wert eines Philip Morris-Anteils am 07.08.2026 auf 189.57 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 91.16 Prozent gesteigert.
Philip Morris erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 295.29 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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