S&P 500-Papier Philip Morris-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Philip Morris-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Philip Morris-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 166.11 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Philip Morris-Papier investiert hätte, befänden sich nun 6.020 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 11.09.2026 1’150.20 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 191.06 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 15.02 Prozent vermehrt.

Philip Morris markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 297.01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch