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|Rentable Philip Morris-Investition?
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16.11.2026 16:02:16
S&P 500-Papier Philip Morris-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Philip Morris-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Philip Morris-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 3 Jahren wurde die Philip Morris-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 91.28 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 10.955 Philip Morris-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’179.67 USD, da sich der Wert eines Philip Morris-Anteils am 13.11.2026 auf 198.96 USD belief. Mit einer Performance von +117.97 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Philip Morris wurde jüngst mit einem Börsenwert von 309.66 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Philip Morris Inc.
Analysen zu Philip Morris Inc.
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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