S&P 500-Papier Philip Morris-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Philip Morris-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurde die Philip Morris-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 91.28 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 10.955 Philip Morris-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’179.67 USD, da sich der Wert eines Philip Morris-Anteils am 13.11.2026 auf 198.96 USD belief. Mit einer Performance von +117.97 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Philip Morris wurde jüngst mit einem Börsenwert von 309.66 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch