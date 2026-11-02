S&P 500-Papier Philip Morris-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Philip Morris von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde das Philip Morris-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Philip Morris-Aktie an diesem Tag bei 96.05 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Philip Morris-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 104.112 Philip Morris-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 30.10.2026 auf 208.79 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21’737.64 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 117.38 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Philip Morris belief sich zuletzt auf 325.96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch