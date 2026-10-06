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Pfizer-Performance 06.10.2026 16:02:17

S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Pfizer von vor 3 Jahren bedeutet

S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Pfizer von vor 3 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Pfizer-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Pfizer
22.86 CHF -0.73%
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Vor 3 Jahren wurden Pfizer-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Pfizer-Anteile bei 33.13 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3.018 Pfizer-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 27.41 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 82.73 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 17.27 Prozent vermindert.

Insgesamt war Pfizer zuletzt 156.46 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Rob Wilson / Shutterstock.com
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