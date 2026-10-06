Pfizer Aktie 962004 / US7170811035
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Pfizer-Performance
|
06.10.2026 16:02:17
S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Pfizer von vor 3 Jahren bedeutet
Wer vor Jahren in Pfizer-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Vor 3 Jahren wurden Pfizer-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Pfizer-Anteile bei 33.13 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3.018 Pfizer-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 27.41 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 82.73 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 17.27 Prozent vermindert.
Insgesamt war Pfizer zuletzt 156.46 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Pfizer Inc.
|
29.09.26
|Gerichtsstreit um Impfpatente: Bayer greift BioNTech, Pfizer, Moderna an - Aktien im Blick (finanzen.ch)
|
29.09.26
|S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pfizer von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
22.09.26
|S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Pfizer von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
15.09.26
|S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pfizer-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
08.09.26
|S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Pfizer von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Pharma-Check: Warum sich die Aktien von Eli Lilly, Pfizer, Moderna & Merck so unterschiedlich zeigen (finanzen.ch)
|
01.09.26
|S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Pfizer von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Was Analysten von der Pfizer-Aktie erwarten (finanzen.net)