Perrigo Company Aktie 22008864 / IE00BGH1M568
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18.08.2026 10:02:13
S&P 500-Papier Perrigo Company-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Perrigo Company von vor einem Jahr bedeutet
Vor Jahren Perrigo Company-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Das Perrigo Company-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Perrigo Company-Papier an diesem Tag 23.03 USD wert. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 434.216 Perrigo Company-Papiere. Die gehaltenen Perrigo Company-Anteile wären am 17.08.2026 5’566.65 USD wert, da der Schlussstand 12.82 USD betrug. Aus 10’000 USD wurden somit 5’566.65 USD, was einer negativen Performance von 44.33 Prozent entspricht.
Perrigo Company markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1.81 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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