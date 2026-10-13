Perrigo Company Aktie 22008864 / IE00BGH1M568
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13.10.2026 10:02:21
S&P 500-Papier Perrigo Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Perrigo Company-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in Perrigo Company-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 1 Jahr wurde die Perrigo Company-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Perrigo Company-Anteile bei 21.19 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 47.192 Perrigo Company-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 12.10.2026 729.12 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 15.45 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 27.09 Prozent eingebüsst.
Insgesamt war Perrigo Company zuletzt 2.09 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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