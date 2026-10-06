S&P 500-Papier Perrigo Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Perrigo Company-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Am 06.10.2016 wurden Perrigo Company-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Perrigo Company-Papier bei 94.84 USD. Bei einem Perrigo Company-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.054 Perrigo Company-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 15.23 USD, da sich der Wert eines Perrigo Company-Papiers am 05.10.2026 auf 14.44 USD belief. Mit einer Performance von -84.77 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Perrigo Company belief sich zuletzt auf 1.98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch