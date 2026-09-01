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Perrigo Company Aktie 22008864 / IE00BGH1M568

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Perrigo Company-Investment im Blick 01.09.2026 10:02:33

S&P 500-Papier Perrigo Company-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Perrigo Company-Investment von vor 5 Jahren verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Perrigo Company-Aktie gebracht.

Perrigo Company
11.72 CHF -0.21%
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Am 01.09.2021 wurden Perrigo Company-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Perrigo Company-Papiers betrug an diesem Tag 40.78 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 24.522 Perrigo Company-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 14.64 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 359.00 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 64.10 Prozent vermindert.

Insgesamt war Perrigo Company zuletzt 2.01 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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