Am 27.11.2021 wurde das PerkinElmer-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 183.09 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das PerkinElmer-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.546 PerkinElmer-Anteilen. Die gehaltenen PerkinElmer-Aktien wären am 25.11.2026 82.37 USD wert, da der Schlussstand 150.82 USD betrug. Aus 100 USD wurden somit 82.37 USD, was einer negativen Performance von 17.63 Prozent entspricht.

Alle PerkinElmer-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 16.79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch