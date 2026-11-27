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27.11.2026 16:02:21
S&P 500-Papier PerkinElmer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in PerkinElmer von vor 5 Jahren angefallen
Vor Jahren in PerkinElmer-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Am 27.11.2021 wurde das PerkinElmer-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 183.09 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das PerkinElmer-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.546 PerkinElmer-Anteilen. Die gehaltenen PerkinElmer-Aktien wären am 25.11.2026 82.37 USD wert, da der Schlussstand 150.82 USD betrug. Aus 100 USD wurden somit 82.37 USD, was einer negativen Performance von 17.63 Prozent entspricht.
Alle PerkinElmer-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 16.79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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