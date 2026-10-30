S&P 500-Papier PerkinElmer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PerkinElmer von vor 5 Jahren bedeutet

Das PerkinElmer-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 176.89 USD. Wer vor 5 Jahren 10’000 USD in die PerkinElmer-Aktie investiert hat, hat nun 56.532 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9’371.93 USD, da sich der Wert einer PerkinElmer-Aktie am 29.10.2026 auf 165.78 USD belief. Aus 10’000 USD wurden somit 9’371.93 USD, was einer negativen Performance von 6.28 Prozent entspricht.

PerkinElmer erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 18.45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch