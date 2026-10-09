S&P 500-Papier PerkinElmer-Aktie: So viel hätte eine Investition in PerkinElmer von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurde das PerkinElmer-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren PerkinElmer-Anteile 55.70 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das PerkinElmer-Papier investiert hätte, befänden sich nun 179.533 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen PerkinElmer-Papiere wären am 08.10.2026 27’317.77 USD wert, da der Schlussstand 152.16 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 173.18 Prozent vermehrt.

Alle PerkinElmer-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 17.09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch