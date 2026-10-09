PerkinElmer Aktie 1010704 / US7140461093
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09.10.2026 16:02:34
S&P 500-Papier PerkinElmer-Aktie: So viel hätte eine Investition in PerkinElmer von vor 10 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in PerkinElmer eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Vor 10 Jahren wurde das PerkinElmer-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren PerkinElmer-Anteile 55.70 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das PerkinElmer-Papier investiert hätte, befänden sich nun 179.533 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen PerkinElmer-Papiere wären am 08.10.2026 27’317.77 USD wert, da der Schlussstand 152.16 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 173.18 Prozent vermehrt.
Alle PerkinElmer-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 17.09 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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