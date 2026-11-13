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13.11.2026 16:01:59
S&P 500-Papier PerkinElmer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PerkinElmer-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren PerkinElmer-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 1 Jahr wurde das PerkinElmer-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen PerkinElmer-Anteile an diesem Tag bei 93.40 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 10.707 PerkinElmer-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der PerkinElmer-Aktie auf 157.02 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’681.16 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 68.12 Prozent.
Am Markt war PerkinElmer jüngst 17.66 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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