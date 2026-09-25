PerkinElmer Aktie 1010704 / US7140461093
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25.09.2026 16:02:27
S&P 500-Papier PerkinElmer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PerkinElmer von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in PerkinElmer gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurden PerkinElmer-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 110.88 USD. Bei einem PerkinElmer-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.902 PerkinElmer-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 24.09.2026 auf 150.68 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 135.89 USD wert. Mit einer Performance von +35.89 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von PerkinElmer belief sich zuletzt auf 15.88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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