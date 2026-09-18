PerkinElmer Aktie 1010704 / US7140461093
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18.09.2026 16:02:20
S&P 500-Papier PerkinElmer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PerkinElmer von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren PerkinElmer-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 1 Jahr wurde die PerkinElmer-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 87.76 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 113.947 PerkinElmer-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des PerkinElmer-Papiers auf 146.73 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16’719.46 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 67.19 Prozent gesteigert.
PerkinElmer markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 16.23 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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