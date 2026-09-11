PerkinElmer Aktie 1010704 / US7140461093
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11.09.2026 16:02:24
S&P 500-Papier PerkinElmer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PerkinElmer von vor 10 Jahren eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen PerkinElmer-Investment verdienen können.
Heute vor 10 Jahren wurde das PerkinElmer-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 52.75 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 1’000 USD in die PerkinElmer-Aktie investierten, hätten nun 18.957 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’292.70 USD, da sich der Wert eines PerkinElmer-Papiers am 10.09.2026 auf 120.94 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 129.27 Prozent vermehrt.
PerkinElmer erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 13.82 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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