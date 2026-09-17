PepsiCo Aktie 961618 / US7134481081
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|PepsiCo-Investment im Blick
|
17.09.2026 16:02:20
S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel Verlust hätte eine PepsiCo-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen PepsiCo-Einstiegs gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurden PepsiCo-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das PepsiCo-Papier bei 141.23 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.708 PepsiCo-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des PepsiCo-Papiers auf 134.34 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 95.12 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 4.88 Prozent verkleinert.
Der Börsenwert von PepsiCo belief sich zuletzt auf 185.04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu PepsiCo Inc.
|
16:29
|PepsiCo Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von PepsiCo (finanzen.ch)
|
16.09.26
|PepsiCo Aktie News: PepsiCo gibt am Abend ab (finanzen.ch)
|
10.09.26
|S&P 500-Wert PepsiCo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PepsiCo-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
03.09.26
|S&P 500-Wert PepsiCo-Aktie: So viel hätte eine Investition in PepsiCo von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
27.08.26
|S&P 500-Titel PepsiCo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PepsiCo von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
20.08.26
|S&P 500-Titel PepsiCo-Aktie: So viel Verlust hätte eine PepsiCo-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
13.08.26
|S&P 500-Wert PepsiCo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PepsiCo von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
Analysen zu PepsiCo Inc.
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach US-Leitzinserhöhung: SMI und DAX gehen deutlich fester aus dem Handel -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zogen am Donnerstag an. In Fernost zeigten sich am Donnerstag unterschiedliche Vorzeichen.