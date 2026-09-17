S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel Verlust hätte eine PepsiCo-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden PepsiCo-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das PepsiCo-Papier bei 141.23 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.708 PepsiCo-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des PepsiCo-Papiers auf 134.34 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 95.12 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 4.88 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von PepsiCo belief sich zuletzt auf 185.04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch