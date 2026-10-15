PepsiCo Aktie 961618 / US7134481081
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15.10.2026 16:02:25
S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel Verlust hätte ein PepsiCo-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die PepsiCo-Aktie gebracht.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades PepsiCo-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 151.16 USD. Bei einem PepsiCo-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6.616 PepsiCo-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 14.10.2026 auf 129.27 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 855.19 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 14.48 Prozent verkleinert.
PepsiCo markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 173.69 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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