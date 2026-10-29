S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel Verlust hätte ein PepsiCo-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Am 29.10.2021 wurden PepsiCo-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das PepsiCo-Papier bei 161.60 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das PepsiCo-Papier investiert hätte, hätte er nun 0.619 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 28.10.2026 82.07 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 132.63 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 82.07 USD, was einer negativen Performance von 17.93 Prozent entspricht.

Der Marktwert von PepsiCo betrug jüngst 181.02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch