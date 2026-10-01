PepsiCo Aktie 961618 / US7134481081
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01.10.2026 16:02:25
S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PepsiCo-Investment von vor 5 Jahren verloren
Wer vor Jahren in PepsiCo eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Am 01.10.2021 wurde die PepsiCo-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die PepsiCo-Aktie bei 150.95 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 66.247 PepsiCo-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 8’394.83 USD, da sich der Wert eines PepsiCo-Anteils am 30.09.2026 auf 126.72 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -16.05 Prozent.
Der PepsiCo-Wert an der Börse wurde auf 175.29 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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