PepsiCo Aktie 961618 / US7134481081
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06.08.2026 16:02:29
S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PepsiCo-Investment von vor 5 Jahren verloren
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen PepsiCo-Einstiegs gewesen.
Am 06.08.2021 wurden PepsiCo-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 154.33 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 0.648 PepsiCo-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 89.92 USD, da sich der Wert eines PepsiCo-Anteils am 05.08.2026 auf 138.78 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 10.08 Prozent eingebüsst.
Zuletzt ergab sich für PepsiCo eine Börsenbewertung in Höhe von 189.81 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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PepsiCo am 06.08.2026
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