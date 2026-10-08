S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PepsiCo-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor 10 Jahren wurden PepsiCo-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das PepsiCo-Papier 105.99 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die PepsiCo-Aktie investierten, hätten nun 0.943 Anteile im Besitz. Die gehaltenen PepsiCo-Aktien wären am 07.10.2026 116.74 USD wert, da der Schlussstand 123.73 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 16.74 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete PepsiCo eine Marktkapitalisierung von 171.47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch