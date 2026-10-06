Pentair Aktie 24275396 / IE00BLS09M33
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06.10.2026 10:02:12
S&P 500-Papier Pentair-Aktie: So viel Verlust hätte eine Pentair-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Pentair-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Vor 3 Jahren wurde die Pentair-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 63.30 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 USD in die Pentair-Aktie investierten, hätten nun 15.798 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 52.78 USD gerechnet, wäre die Investition nun 833.81 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 16.62 Prozent verringert.
Pentair erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8.48 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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