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Frühe Investition 01.09.2026 10:02:33

S&P 500-Papier Pentair-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Pentair von vor einem Jahr bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Pentair-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Pentair
49.25 CHF -0.40%
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Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der Pentair-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Pentair-Aktie bei 107.53 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 92.997 Pentair-Aktien im Depot. Die gehaltenen Pentair-Aktien wären am 31.08.2026 5’622.62 USD wert, da der Schlussstand 60.46 USD betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 43.77 Prozent verringert.

Alle Pentair-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9.84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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