S&P 500-Papier Pentair-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Pentair von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren wurde das Pentair-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Pentair-Aktie bei 68.08 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.469 Pentair-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 88.44 USD, da sich der Wert einer Pentair-Aktie am 04.09.2026 auf 60.21 USD belief. Mit einer Performance von -11.56 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Pentair war somit zuletzt am Markt 9.60 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch