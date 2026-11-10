S&P 500-Papier Pentair-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pentair-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Pentair-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 73.92 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.353 Pentair-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 94.97 USD, da sich der Wert eines Pentair-Anteils am 09.11.2026 auf 70.20 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 5.03 Prozent.

Der Börsenwert von Pentair belief sich zuletzt auf 10.88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch