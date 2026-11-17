Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Pentair-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 38.38 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 26.055 Pentair-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 16.11.2026 auf 68.44 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’783.19 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 78.32 Prozent zugenommen.

Am Markt war Pentair jüngst 10.91 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch