Pentair Aktie 24275396 / IE00BLS09M33
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22.09.2026 10:02:21
S&P 500-Papier Pentair-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Pentair von vor 10 Jahren verdient
Vor Jahren in Pentair eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Am 22.09.2016 wurde das Pentair-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 41.23 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 242.550 Pentair-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13’529.44 USD, da sich der Wert eines Pentair-Anteils am 21.09.2026 auf 55.78 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 35.29 Prozent vermehrt.
Pentair war somit zuletzt am Markt 8.92 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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