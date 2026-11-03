S&P 500-Papier Pentair-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pentair von vor 3 Jahren abgeworfen

Pentair-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Pentair-Aktie an diesem Tag 61.64 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 162.232 Pentair-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.11.2026 gerechnet (70.56 USD), wäre die Investition nun 11’447.11 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 14.47 Prozent gleich.

Pentair erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 10.57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch