|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lohnender Pentair-Einstieg?
|
03.11.2026 10:02:17
S&P 500-Papier Pentair-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pentair von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Pentair-Aktie Investoren gebracht.
Pentair-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Pentair-Aktie an diesem Tag 61.64 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 162.232 Pentair-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.11.2026 gerechnet (70.56 USD), wäre die Investition nun 11’447.11 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 14.47 Prozent gleich.
Pentair erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 10.57 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Pentair PLC
|
03.11.26
|S&P 500-Papier Pentair-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pentair von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
02.11.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 schliesst mit Verlusten (finanzen.ch)
|
02.11.26
|NYSE-Handel: So entwickelt sich der S&P 500 aktuell (finanzen.ch)
|
27.10.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 legt letztendlich zu (finanzen.ch)
|
27.10.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
27.10.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 präsentiert sich fester (finanzen.ch)
|
27.10.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 startet im Plus (finanzen.ch)
|
27.10.26
|S&P 500-Titel Pentair-Aktie: So viel Verlust hätte eine Pentair-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Pentair PLC
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI beendet Handel nach Richtungssuche tiefer -- DAX schliesslich mit Verlusten -- US-Börsen schliessen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex etwas ermässigte. Die US-Börsen schlossen mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.