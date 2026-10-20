S&P 500-Papier Pentair-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pentair von vor 10 Jahren eingefahren

Am 20.10.2016 wurde die Pentair-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 38.60 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 2.591 Pentair-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.10.2026 gerechnet (52.75 USD), wäre die Investition nun 136.66 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +36.66 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Pentair eine Börsenbewertung in Höhe von 8.53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch