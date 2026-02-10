Pentair Aktie 24275396 / IE00BLS09M33
10.02.2026 10:02:14
S&P 500-Papier Pentair-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pentair von vor 10 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Pentair-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 10 Jahren wurde die Pentair-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 28.40 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Pentair-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.521 Pentair-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Pentair-Aktie auf 97.52 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 343.38 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 243.38 Prozent erhöht.
Pentair erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 15.93 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
