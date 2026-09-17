S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in PayPal von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der PayPal-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 68.62 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 145.730 PayPal-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der PayPal-Aktie auf 52.71 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7’681.43 USD wert. Das entspricht einem Minus von 23.19 Prozent.

Zuletzt ergab sich für PayPal eine Börsenbewertung in Höhe von 46.06 Mrd. USD. Die PayPal-Aktie wurde am 20.07.2015 an der Börse NAS erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der PayPal-Aktie belief sich damals auf 40.00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch