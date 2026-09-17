PayPal Aktie 28467085 / US70450Y1038
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lukrative PayPal-Anlage?
|
17.09.2026 16:02:20
S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in PayPal von vor einem Jahr bedeutet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die PayPal-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der PayPal-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 68.62 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 145.730 PayPal-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der PayPal-Aktie auf 52.71 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7’681.43 USD wert. Das entspricht einem Minus von 23.19 Prozent.
Zuletzt ergab sich für PayPal eine Börsenbewertung in Höhe von 46.06 Mrd. USD. Die PayPal-Aktie wurde am 20.07.2015 an der Börse NAS erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der PayPal-Aktie belief sich damals auf 40.00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu PayPal Inc
|
16:29
|PayPal Aktie News: PayPal am Nachmittag in Rot (finanzen.ch)
|
12:29
|PayPal Aktie News: PayPal am Donnerstagmittag in Grün (finanzen.ch)
|
09:29
|PayPal Aktie News: PayPal am Vormittag im Minus (finanzen.ch)
|
16.09.26
|PayPal Aktie News: PayPal am Abend mit Kursabschlägen (finanzen.ch)
|
10.09.26
|S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PayPal von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu PayPal Inc
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach US-Leitzinserhöhung: Dow deutlich stärker -- SMI reagiert mit Gewinnen -- DAX-Anleger in Kauflaune -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Gewinnen. Auch der deutsche Aktienmarkt legt am Donnerstag zu. An der Wall Street greifen die Anleger beherzt zu. In Fernost zeigten sich am Donnerstag unterschiedliche Vorzeichen.