S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein PayPal-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades PayPal-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die PayPal-Aktie an diesem Tag bei 68.08 USD. Bei einem PayPal-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14.689 PayPal-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 19.08.2026 auf 61.25 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 899.68 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 10.03 Prozent abgenommen.

Am Markt war PayPal jüngst 51.66 Mrd. USD wert. Am 20.07.2015 wurden PayPal-Anteile zum ersten Mal an der Börse NAS gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines PayPal-Anteils auf 40.00 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch