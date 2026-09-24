S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PayPal von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit PayPal-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 57.88 USD. Bei einem PayPal-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.728 PayPal-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.09.2026 gerechnet (52.51 USD), wäre das Investment nun 90.72 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 9.28 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von PayPal belief sich zuletzt auf 45.21 Mrd. USD. Die PayPal-Aktie wurde am 20.07.2015 an der Börse NAS zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des PayPal-Papiers belief sich damals auf 40.00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch